59-летнему жителю Воронежской области посмертно подтвердили диагноз "коронавирус"

21 Апр 2020 2020-04-21T17:48:56+03:00

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Седьмой жертве коронавируса в Воронежской области, 59-летнему жителю Поворинского района, посмертно подтвердили диагноз. Об этом сообщил оперативный штаб области по борьбе с болезнью.

Напомним, мужчина умер 19 апреля в Борисоглебской больнице. Он работал вахтовым способом в Москве и 7 апреля вернулся домой. Уже 13 числа почувствовал себя плохо и обратился к врачам. 17 апреля пациента госпитализировали. Три дня врачи боролись за его жизнь, но вирус оказался сильнее.

По данным на утро 21 апреля, в Воронежской области 211 человек заразились коронавирусом. За минувшие сутки еще у 31 пациента обнаружили COVID-19. 12 из них прибыли из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU