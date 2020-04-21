Лучший гол воронежского «Факела» в сезоне призывают выбрать до 27 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T17:47:04+03:00

Впереди почти неделя для того, чтобы определить самый красивый гол. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Стартовала финальная часть голосования за лучший гол «Факела» в то ли приостановленном, то ли уже законченном сезоне.

16 апреля призывали определить десятку самых красивых голов. Их всего-то было 14. В итоге отсеяли четыре. И теперь до 27 апреля нужно выбрать лучший удар, всколыхнувший сетку с нужной стороны.

Проголосовать за понравившийся вам гол можно в официальной группе «Факела» ВКонтакте. Пока лидирует, действительно, крутой мяч, забитый с лета на выезде «Текстильщику» из Иваново Михаилом Петрусевым. Гол пока набрал 45 процентов от общего количества голосов.

10 лучших голов сезона 2019-2020 ФК "Факел!.fakelfc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU