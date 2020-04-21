Лучший гол воронежского «Факела» в сезоне призывают выбрать до 27 апреля
Стартовала финальная часть голосования за лучший гол «Факела» в то ли приостановленном, то ли уже законченном сезоне.
16 апреля призывали определить десятку самых красивых голов. Их всего-то было 14. В итоге отсеяли четыре. И теперь до 27 апреля нужно выбрать лучший удар, всколыхнувший сетку с нужной стороны.
Проголосовать за понравившийся вам гол можно в официальной группе «Факела» ВКонтакте. Пока лидирует, действительно, крутой мяч, забитый с лета на выезде «Текстильщику» из Иваново Михаилом Петрусевым. Гол пока набрал 45 процентов от общего количества голосов.
10 лучших голов сезона 2019-2020 ФК "Факел!.fakelfc.ru
ИСТОЧНИК KP.RU