Владимир Нетёсов: «Наша общая задача – помочь семьям, которые не могут позволить себе купить технику для дистанционного обучения ребенка»
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в акции #ПомогиУчитьсяДома
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Проект запустили Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. Акция призвана помочь детям в условиях пандемии коронавируса получить доступ к полноценному дистанционному образованию. При этом присоединиться к проекту и помочь может каждый – в рамках акции разработаны различные меры поддержки учеников и родителей, школ и учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU