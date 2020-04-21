В Воронеже целый микрорайон остался без тротуаров, аптек и банкоматов

21 Апр 2020 2020-04-21T17:25:48+03:00

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Микрорайон «Нефтебаза» Левобережного района оказался практически отрезанным от цивилизации двумя большими дорогами и промзоной. Здесь нет аптек, сетевых продуктовых магазинов, социальных объектов, банкоматов. Добраться на общественном транспорте до медучреждений под силу далеко не всем.

Жители «Нефтебазы» прикреплены к взрослой поликлинике № 14 и детской поликлинике № 7. Обе находятся в микрорайоне ВАИ. На машине до них ехать около 15 минут. Но у многих людей нет автомобилей, и они вынуждены пользоваться общественным транспортом.

- К нам заходят маршрутные такси № 3В и № 13. Оба на ВАИ не едут, поэтому путь до поликлиник занимает больше часа в один конец, - рассказала жительница микрорайона, председатель ТСЖ «Димитровец» Ирина Куриленок. - Надо делать одну-две пересадки. Если едешь с детьми, это вообще превращается в квест. Кольцевой автобус № 65А, которым нас якобы связали с ВАИ, до Нефтебазы доходит крайне редко. Бывает, не видим его несколько дней подряд.

Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они поделились еще одной проблемой, связанной с транспортом: динственная остановка находится на границе жилья и промзоны, на улице Ильюшина. Путь до нее тяжел, Оособенно для 700 семей из многоэтажек №№ 142 и 144. Людям надо идти по обочине оживленной дороги, а затем еще несколько сотен метров по грязной тропинке. Зимой добавляются еще сугробы и темнота. По этой же дороге детям нужно добираться до остановки школьного автобуса.

Жителям "Нефтебазы" приходиться огибать огромные лужи.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Пожилые люди рискуют попасть под машины, потому что вынуждены идти по дороге.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Место для нее, мягко говоря, определили не самое безопасное, - отметил выезжавший на «Нефтебазу» член регионального штаба ОНФ Александр Гончаров. - По словам родителей, зачастую школьные автобусы тормозят прямо у железного отбойника. Здесь же, у въезда на территорию промзоны, выстраиваются в очередь бензовозы, снуют маршрутки. Дети лавируют среди этого транспортного хаоса. Остаться на факультативы, на занятия в кружках они не могут, иначе не успеют на школьный автобус.

Оживленная остановка небезопасна для детей, приезжающих туда на школьном автобусе.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Местные жители также рассказали, что раньше в здании культурно-оздоровительного центра одного из местных предприятий вели прием терапевт, педиатр, стоматолог. Для детей работали студии по интересам, можно было сходить в кинозал. Два года назад культурно-оздоровительный центр закрыли. Сейчас здание пустует и постепенно разваливается.

В мэрии так прокомментировали ситуацию на «Нефтебазе»:

- В рамках транспортной реформы была разработана новая маршрутная сеть, в которую целенаправленно, в том числе, и на основании обращений жителей, был включен маршрут, связывающий район Нефтебазы и поликлиники в микрорайоне ВАИ. Что касается устройства тротуаров, то необходимо отметить, то ежегодно увеличивается количество средств на эту сферу и количество объектов. К сожалению, мгновенно сделать их по всему городу невозможно – велика потребность. Управой Левобережного района на следующий год будет рассматриваться в том числе и строительство тротуаров в районе Нефтебазы.

Напомним, схожие проблемы у жителей восьми домов на улице Землячки Железнодорожного района.

ИСТОЧНИК KP.RU