2020-04-21T20:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемия коронавируса в Воронеже: Водители маршруток будут проходить дезинфекцию на проходной

Одежду, кожу и волосы сотрудников транспортного предприятия предполагается обрабатывать дезраствором
Елена ФЕДЯШЕВА
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Салоны маршруток уже сейчас обрабатывают до и после сменыСалоны маршруток уже сейчас обрабатывают до и после сменыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Транспортная компания Воронежа задумалась над приобретением и установкой собственного оборудования для дезинфекции водителей. Оно будет представлять собой кабину, при прохождении через которую, на одежду, волосы и кожу человека из специальных форсунок под высоким давлением будет распыляться дезинфицирующий раствор. Работать оборудование будет автоматически по сигналу датчика движения при входе сотрудника.

- Пандемия коронавируса принимает затяжной характер и требует новых мер по предотвращению заражения пассажиров городского пассажирского транспорта и работников самих автопредприятие, - прокомментировал решение Владимир Георгиевский, исполнительный директор АТП-1. - Если ситуация с коронавирусом в Воронеже пойдет по негативному сценарию, придется ежедневно подвергать дезинфекции всех сотрудников компании прямо на проходной. Уже сейчас мы принимаем беспрецедентные меры по недопущению заражения наших водителей. Каждый день перед выходом на работу все они проходят строгий медицинский контроль, проводится замер температуры тела при помощи бесконтактного инфракрасного термометра. Такая мера позволяет полностью исключить заражение вирусом во время медосмотра. При наличии даже малейших симптомов ОРВИ сотрудники не допускаются к работе.

Сегодня обработку салонов проходят все автобусы АТП-1. Перед выходом на маршрут или по возвращению в парк, а также на конечных остановках обрабатываются дезинфицирующими растворами. Причем в сравнении с ручной протиркой поверхностей, распыление дезсредств - более эффективная мера, которую достаточно проводить один раз в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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