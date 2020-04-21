В школе под Воронежем уроки проводят в учительской, а физкультуру - в коридоре

21 Апр 2020 2020-04-21T17:01:48+03:00

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Прокурорская проверка, организованная по следам интернет-обращения активистов к правительству области о необходимости строительства новых школ в Семилукском районе, подтвердила факты нарушений.

В частности, выяснилось, что в двух школах – Девицкой и Латненской – классы переполнены. При проектной мощности здания Латненской школы в 100 человек в ней получают знания 132 ребенка. Из-за нехватки учебных классов под занятия отдали даже помещения учительской и кабинета директора. Спортзал больше 10 лет находится в аварийном состоянии, по этой причине уроки физкультуры проходят в коридоре.

- Вместимость здания Девицкой школы рассчитана на 192 человека, фактически в ней обучается 325. В результате школьники 2-х, 4-х, 6-х и 7-х классов обучаются во вторую смену, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Проверка выявила и другие нарушения. По ее итогам исполняющему обязанности главы администрации Семилукского муниципального района внесли представление с требованием об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU