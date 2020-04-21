Воронежские дорожники рассказали о планах ремонта на ночь и день 22 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T19:57:03+03:00

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В ночь на среду и днем 22 апреля в Воронеже продолжится масштабный ремонт дорог по национальному проекту. Напомним, в списке улиц на этот год 27 названий. В предстоящую ночь работы пройдут на 13 из них.

улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Арбатская, ночью 22.04 - устройство щебеночно-мастичного асфальта;

улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»), ночью 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Ленинградская, ночью 22.04 - фрезерование а/б покрытия;

улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко), днём 22.04 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Мэрия просит не оставлять на указанные дни машины в местах проведения ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU