В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Ликвидировали аварию трубопровода на улице Депутатской Советского района. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». Напомним, без воды остались по крайней мере четыре дома на этой улице. Коммунальщики сообщали, что прорыв достаточно серьезный. Из-за трещины вода уходила в землю и пришлось ее откачивать
- Причиной технологического повреждения стала деформация в месте соединение двух труб. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме, - заявили в «РВК-Воронеж».
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ИСТОЧНИК KP.RU