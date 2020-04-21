2020-04-21T16:29:03+03:00
Происшествия

В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе

В «РВК-Воронеж» утверждают, что в дома уже должны вернуть воду
Юрий КОЗЛОВ
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Ликвидировали аварию трубопровода на улице Депутатской Советского района. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж». Напомним, без воды остались по крайней мере четыре дома на этой улице. Коммунальщики сообщали, что прорыв достаточно серьезный. Из-за трещины вода уходила в землю и пришлось ее откачивать

- Причиной технологического повреждения стала деформация в месте соединение двух труб. В настоящее время водоснабжение восстановлено в полном объеме, - заявили в «РВК-Воронеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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