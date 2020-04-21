Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны

21 Апр 2020 2020-04-21T16:17:25+03:00

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Больше полутора лет понадобилось сотрудникам уголовного розыска, чтобы найти подозреваемого в краже 200 тысяч рублей из жилого дома в городе Богучар, совершенной в сентябре 2018 года. Неизвестный выбил окно в доме и похитил деньги. Когда отпечатки пальцев с места преступления проверили по базе бывших заключенных, то они совпали с пальцами 61-летнего уроженца Республики Крым, не имеющего определенного места жительства. За несколько месяцев до этого мужчина освободился из мест заключения, где отбывал наказание за кражу.

Как выяснили следователи, рецидивист, не имея в нашем регионе жилья, отправился в южном направлении. Но в пути, не имея денег, будучи проездом в Богучаре, решился на новое преступление. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража», а его самого объявили в розыск.

- Лишь в текущем году была получена информация о задержании фигуранта коллегами из Краснодарского края за совершение на территории региона аналогичных преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дополнительное сравнение следов пальцев рук, изъятых с места происшествия, с отпечатками пальцев задержанного дало положительный результат.

Задержанному грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU