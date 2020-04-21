В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов
Перепрофилирование корпуса № 2 Воронежской областной больницы № 1 исключительно для пациентов с пневмониями, в том числе вызванными новым коронавирусом, повлекло за собой изменение режима работы медучреждения.
Теперь в больнице приостановили госпитализацию всех пациентов, кроме зараженных коронавирусом. Есть и исключения – человека все же положат в палату, если есть опасение за его жизнь. В иных случаях придется лечиться на дому.
- Ограничения введены в целях защиты больных и персонала от инфекции, - пояснили в региональном департаменте здравоохранения. - Все отделения, расположенные ранее в корпусе № 2, были перемещены в корпус № 1, где продолжают функционировать в штатном режиме. Пациенты, поступающие по скорой помощи при неотложных и экстренных состояниях, а также те, кто был направлен из поликлиник по месту прикрепления, получают медицинскую помощь в корпусе № 1 незамедлительно и в полном объеме.
Ранее сообщали, что в корпусе № 2 в лечебном процессе будут задействованы около 1000 ведущих специалистов областной больницы. В департаменте уточнили:
- Не все 1000 человек будут работать одновременно. Большая часть специалистов составляют суммарный резерв, который будет привлечен при необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU