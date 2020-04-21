В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов

21 Апр 2020 2020-04-21T16:16:02+03:00

В корпус № 2 по мере необходимости могут привлечь для лечебного процесса до 1000 человек. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Исключения сделают только для тех, кто находится между жизнью и смертью, ну и, конечно, для заразившихся коронавирусом

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Перепрофилирование корпуса № 2 Воронежской областной больницы № 1 исключительно для пациентов с пневмониями, в том числе вызванными новым коронавирусом, повлекло за собой изменение режима работы медучреждения.

Теперь в больнице приостановили госпитализацию всех пациентов, кроме зараженных коронавирусом. Есть и исключения – человека все же положат в палату, если есть опасение за его жизнь. В иных случаях придется лечиться на дому.

- Ограничения введены в целях защиты больных и персонала от инфекции, - пояснили в региональном департаменте здравоохранения. - Все отделения, расположенные ранее в корпусе № 2, были перемещены в корпус № 1, где продолжают функционировать в штатном режиме. Пациенты, поступающие по скорой помощи при неотложных и экстренных состояниях, а также те, кто был направлен из поликлиник по месту прикрепления, получают медицинскую помощь в корпусе № 1 незамедлительно и в полном объеме.

Ранее сообщали, что в корпусе № 2 в лечебном процессе будут задействованы около 1000 ведущих специалистов областной больницы. В департаменте уточнили:

- Не все 1000 человек будут работать одновременно. Большая часть специалистов составляют суммарный резерв, который будет привлечен при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU