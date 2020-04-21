В Воронеже определили, кто будет разрабатывать проект реконструкции оперного театра

21 Апр 2020 2020-04-21T15:36:52+03:00

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Состоялся тендер на право разработать проект реконструкции воронежского театра оперы и балета. Претендентов было трое: воронежский «Гипрокоммундортранс», петербургская «Северо-Западная инжиниринговая компания» и московский «Интоку». Столичные компании больше снизили начальную цену (39,4 млн рублей), однако устроители торгов отдали предпочтение землякам. Возможно, решающую роль сыграло то, что сотрудники «Гипрокоммундортранса» уже спроектировали два новых крупных объекта: Остужевской развязки, и Центра гребли на байдарках и каноэ, и обновление очень значимого старого - площади Победы. В итоге именно эта компания займется оперным театром за 36 млн рублей.

В проекте предстоит предусмотреть многое. В сильно изношенном театре во-первых нужно в соответствии с современными требованиями спланировать залы, сцены и главное – сохранить акустику (для оперы это особенно важно), а также сделать здание доступным для маломобильных граждан.

Кроме того, оперный театр планируют сделать более высоким – на 6-7 метров за счет нового цокольного этажа и мансарды. Полезную площадь культурного учреждения предполагают расширить до 19 тысяч квадратных метров.

Напомним, что ранее высказывали разные мнения по поводу будущего оперного театра. Были даже суждения о том, что его нужно убрать с площади Ленина и построить на новом месте. После появления петиции с просьбой не допустить этого эти разговоры вроде бы поутихли.

ИСТОЧНИК KP.RU