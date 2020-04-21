В Воронеже из-за коронавируса второй раз перенесли концерт Артура Пирожкова
Александр Ревва передвинул свое выступление на осень
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Концерт Артура Пирожкова, перенесенный в Воронеже из-за коронавируса на 18 мая, передвинули еще раз. Напомним, в Воронежской области до 1 июля запрещены все массовые мероприятия в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
Новая дата выступления Александра Реввы в образе Артура Пирожкова запланирована на 8 октября. Купленные билеты действительны на новую дату.
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ИСТОЧНИК KP.RU