2020-04-21T15:13:01+03:00
Звезды

Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"

Послушать песню можно бесплатно в соцсетях филармонии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках онлайн проекта «Филармония дома», который придумали на период самоизоляции в связи с коронавирусом, когда учреждения культуры закрыты для посетителей, на этой неделе пройдет несколько трансляций.

22 апреля в рубрике «История в лицах» воронежцы узнают, с чего началась 60-летняя история одного из базовых коллективов филармонии - музыкально-литературного лектория, созданного по примеру фронтовых бригад. Об этом расскажет его руководитель, музыковед Валентина Головина.

23 апреля в рубрике «Музы не молчали» ансамбль «Воронежские девчата» исполнит онлайн песню Петерсбургского на стихи Гольденберга «Синий платочек». Начало в 11.00.

Смотрите трансляции проекта «Филармония дома» в аккаунте филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны
В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов
В Воронеже определили, кто будет разрабатывать проект реконструкции оперного театра
В Воронеже из-за коронавируса второй раз перенесли концерт Артура Пирожкова
Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"
Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах
В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов
В Воронежской области инспектор ДПС помог отремонтировать сломавшийся на трассе большегруз
В Воронеже лишились воды жители Советского района
73 молодых исполнителя из Воронежской области участвуют в конкурсе художественного слова онлайн
В марте три жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом
Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна
В Воронежской области на 15% выросла инфекционная заболеваемость
Воронежцам показали, как медики надевают защитные костюмы для работы с больными коронавирусом
В Воронежской области рецидивист ограбил пенсионера-собутыльника
Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»
Библиотеки приглашают воронежцев на "Библионочь" онлайн
Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса
Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами
Житель Воронежской области более 20 раз переводил деньги мошенникам, прежде чем догадался, что его обманывают
Воронежский музей имени Крамского запустил 90 видеогидов