Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"

21 Апр 2020 2020-04-21T15:13:01+03:00

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В рамках онлайн проекта «Филармония дома», который придумали на период самоизоляции в связи с коронавирусом, когда учреждения культуры закрыты для посетителей, на этой неделе пройдет несколько трансляций.

22 апреля в рубрике «История в лицах» воронежцы узнают, с чего началась 60-летняя история одного из базовых коллективов филармонии - музыкально-литературного лектория, созданного по примеру фронтовых бригад. Об этом расскажет его руководитель, музыковед Валентина Головина.

23 апреля в рубрике «Музы не молчали» ансамбль «Воронежские девчата» исполнит онлайн песню Петерсбургского на стихи Гольденберга «Синий платочек». Начало в 11.00.

Смотрите трансляции проекта «Филармония дома» в аккаунте филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU