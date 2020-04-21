Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах
В условиях самоизоляции в связи с коронавирусом Воронежский областной центр народного творчества и кино запустил онлайн-проект «В мир народной культуры - с нами!». Умельцы-ремесленники и специалисты в сфере народной культуры в видео-формате дают мастер-классы по самым востребованным направлениям - фольклору, изобразительному искусству, рукоделию, лепке из глины, плетению из соломки.
Всего за несколько минут, имея лоскуток ткани, нитки, ленту, вату, бусинки, можно изготовить рукотоворный сувенир для родных и близких. Посмотреть мастер-классы на сайте центра народного творчества можно бесплатно.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU