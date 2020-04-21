Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах

21 Апр 2020 2020-04-21T14:51:47+03:00

Их можно посмотреть бесплатно на сайте центра народного творчества

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В условиях самоизоляции в связи с коронавирусом Воронежский областной центр народного творчества и кино запустил онлайн-проект «В мир народной культуры - с нами!». Умельцы-ремесленники и специалисты в сфере народной культуры в видео-формате дают мастер-классы по самым востребованным направлениям - фольклору, изобразительному искусству, рукоделию, лепке из глины, плетению из соломки.

Всего за несколько минут, имея лоскуток ткани, нитки, ленту, вату, бусинки, можно изготовить рукотоворный сувенир для родных и близких. Посмотреть мастер-классы на сайте центра народного творчества можно бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU