В Воронежской области инспектор ДПС помог отремонтировать сломавшийся на трассе большегруз

21 Апр 2020 2020-04-21T14:41:33+03:00

У водителя машины не было сварочного аппарата

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Около половины девятого вечера 20 апреля инспектор ДПС Сергей Чижевский на 741-м километре трассы М-4 «Дон» увидел грузовой автомобиль «Ман» на аварийке. 30-летний водитель из Ростовской области рассказал полицейскому, что сломалась рулевая тяга.

Старший лейтенант полиции попытался на месте устранить причину поломки машины, но потребовалась сварка. В итоге патрульный автомобиль ГИБДД сопроводил большегруз, мигающий аварийкой, до ближайшего поста ДПС. Туда полицейский вызвал сварщика, которому предоставил электрический удлинитель и точку питания электричества. В итоге неисправность устранили.

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ИСТОЧНИК KP.RU