2020-04-21T14:41:45+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов

Прошлую зиму пережили лишь 5% рыжей полевки
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Александра Мишина, с сайта Воронежского заповедникафото Александра Мишина, с сайта Воронежского заповедника
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Сотрудники Воронежского заповедника провели весенний учет мелких млекопитающих. Результаты исследования показали, что весенняя численность мелких млекопитающих значительно ниже многолетних значений.

Как рассказали зоологи, самый массовый грызун в наших лесах – рыжая полевка. В уловах этот зверек составляет от 50 до 90%% от всех мелких млекопитающих в лесных угодьях в зависимости от особенностей года, времени и места учёта.

В этом году доля рыжей полевки составила 80%. Минувшую зиму пережили лишь 5% зверьков. И этому есть объяснение:

- При высокой плотности населения какого-либо вида живого начинают работать механизмы регулирования численности – это снижение рождаемости, вспышки инфекционных заболеваний при возросшем стрессе от перенаселения и т.д. Поэтому для многих многочисленных видов животных, с коротким сроком жизни и высокой плодовитостью, характерно чередование пиков и минимумов, когда численность падает практически до нуля. Жизнь рыжей полевки как вида подчиняется этим правилам. Наши многолетние учёты подтверждают сезонный рост численности от весны к осени и присутствие регулярно меняющихся подъёмов и депрессий, - рассказали в заповеднике.

Большинство полевок гибнет осенью до формирования снежного покрова и весной во время снеготаяния. Глубина снега менее 5 см и ледяная корка для нее неблагоприятны. А прошлая зима была малоснежная с промерзанием почвы без снега, что и сыграло роковую роль в судьбе зверьков.

Но, поскольку все в природе взаимосвязано, то сокращение численности мелких грызунов, которые являются основным кормом для хищных птиц и зверей, то и эти виды могут также сократиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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