В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов
Сотрудники Воронежского заповедника провели весенний учет мелких млекопитающих. Результаты исследования показали, что весенняя численность мелких млекопитающих значительно ниже многолетних значений.
Как рассказали зоологи, самый массовый грызун в наших лесах – рыжая полевка. В уловах этот зверек составляет от 50 до 90%% от всех мелких млекопитающих в лесных угодьях в зависимости от особенностей года, времени и места учёта.
В этом году доля рыжей полевки составила 80%. Минувшую зиму пережили лишь 5% зверьков. И этому есть объяснение:
- При высокой плотности населения какого-либо вида живого начинают работать механизмы регулирования численности – это снижение рождаемости, вспышки инфекционных заболеваний при возросшем стрессе от перенаселения и т.д. Поэтому для многих многочисленных видов животных, с коротким сроком жизни и высокой плодовитостью, характерно чередование пиков и минимумов, когда численность падает практически до нуля. Жизнь рыжей полевки как вида подчиняется этим правилам. Наши многолетние учёты подтверждают сезонный рост численности от весны к осени и присутствие регулярно меняющихся подъёмов и депрессий, - рассказали в заповеднике.
Большинство полевок гибнет осенью до формирования снежного покрова и весной во время снеготаяния. Глубина снега менее 5 см и ледяная корка для нее неблагоприятны. А прошлая зима была малоснежная с промерзанием почвы без снега, что и сыграло роковую роль в судьбе зверьков.
Но, поскольку все в природе взаимосвязано, то сокращение численности мелких грызунов, которые являются основным кормом для хищных птиц и зверей, то и эти виды могут также сократиться.
ИСТОЧНИК KP.RU