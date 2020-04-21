В Воронеже лишились воды жители Советского района

21 Апр 2020 2020-04-21T14:30:02+03:00

Ее нет в нескольких домах на улице Депутатской

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Из-за аварии на водопроводе пересохли краны у жителей домов на улице Депутатской. Прохудившуюся трубу будут ремонтировать сотрудники «РВК-Воронеж».

- Пока известно, что нет воды в четырех домах: №№2, 4а, 6 и 7 по улице Депутатской. Утечка сильная. Прорвалась труба диаметром 100 миллиметров. Давление упало, и вся вода уходит в землю. Рабочие почти добрались до трубы, сейчас ее перекроют, и пойдет процесс откачки. По прогнозам начальника участка, через полтора-два часа водоснабжение восстановят, - сообщили в «РВК-Воронеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU