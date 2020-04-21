2020-04-21T14:12:36+03:00
Звезды

73 молодых исполнителя из Воронежской области участвуют в конкурсе художественного слова онлайн

Стихи можно послушать на сайте центра народного творчества и кино
Ярослав ИВАНОВ
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Из-за режима самоизоляции, связанной с борьбой с коронавирусом, все больше культурных событий в Воронежской области проходит дистанционно. Вот и XIV молодежный конкурс художественного слова «Мне о России надо говорить» тоже идет онлайн. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Познакомиться с творчеством знаменитых классиков, чьи стихи звучат в исполнении молодых мастеров художественного слова, можно на сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино в рубрике «Наши онлайн-проекты».

В этом году заявлено рекордное за все годы проведения конкурса количество участников – 73 человека из 29 районов Воронежской области. Своё мастерство представляют молодые исполнители из театральных студий, литературно-музыкальных объединений, поэтических кружков в возрасте от 16 до 30 лет. В их исполнении звучат стихи, посвящённые военной тематике, а также произведения нашего земляка Ивана Бунина, 150-летие со дня рождения которого отмечают в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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