2020-04-21T13:29:35+03:00
Общество

В марте три жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом

С начала года от укусов клещей пострадал 221 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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Только за неделю от кровососов пострадали 42 человекаТолько за неделю от кровососов пострадали 42 человекаФото: из архива «КП»
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На прошлой неделе 42 жителя Воронежской области пострадали от укусов клещей и обратились к врачам за помощью. Таким образом, с начала этого года общее количество пострадавших достигло 221. Трое из укушенных клещами в марте заразились клещевым боррелиозом. В целом же, по данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, такая ситуация находится в пределах среднемноголетних данных по количеству пострадавших.

Врачи напоминают жителям региона о необходимости защищать открытые участки тела и использовать репелленты при посещении лесов, садов и парков. В целях предупреждения размножения клещей и снижения численности грызунов (основных прокормителей клещей) на территориях мест отдыха населения, частных домовладениях и садоводческих товариществах необходимо своевременно удалять сухостой и валежник, скашивать траву, проводить разреживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора, приводить в лесопарковое состояние леса, прилегающие к жилым зданиям. Дезинсекционные и акарицидные мероприятия в местах отдыха населения проводятся дезинфекционными учреждениями по договорам. В текущем году проведены обработки в местах массового пребывания населения на 72 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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