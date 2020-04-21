Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна

21 Апр 2020 2020-04-21T13:07:04+03:00

Суд встал на сторону женщины, несмотря на то, что она не предупредила руководство об интересном положении

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Суд обязал торговый дом выплатить 50 тысяч уволенной за прогул сотруднице, потому что она оказалась беременной. Несмотря на то, что в момент расторжения трудового договора работодателю не было известно об интересном положении женщины.

- По трудовому кодексу Российской Федерации запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации. Ссылку работодателя на то, что женщина не представила сведения о беременности в разумный срок, суд признал необоснованными. Закон не ставит запрет на увольнение беременных женщин в зависимость от осведомленности об этом работодателя, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Женщина восстановлена на прежней работе и в ее пользу взыскано 50 тысяч рублей заработка за время вынужденного прогула.

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ИСТОЧНИК KP.RU