2020-04-21T13:07:04+03:00
Общество

Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна

Суд встал на сторону женщины, несмотря на то, что она не предупредила руководство об интересном положении
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд обязал торговый дом выплатить 50 тысяч уволенной за прогул сотруднице, потому что она оказалась беременной. Несмотря на то, что в момент расторжения трудового договора работодателю не было известно об интересном положении женщины.

- По трудовому кодексу Российской Федерации запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации. Ссылку работодателя на то, что женщина не представила сведения о беременности в разумный срок, суд признал необоснованными. Закон не ставит запрет на увольнение беременных женщин в зависимость от осведомленности об этом работодателя, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Женщина восстановлена на прежней работе и в ее пользу взыскано 50 тысяч рублей заработка за время вынужденного прогула.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны
В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов
В Воронеже определили, кто будет разрабатывать проект реконструкции оперного театра
В Воронеже из-за коронавируса второй раз перенесли концерт Артура Пирожкова
Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"
Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах
В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов
В Воронежской области инспектор ДПС помог отремонтировать сломавшийся на трассе большегруз
В Воронеже лишились воды жители Советского района
73 молодых исполнителя из Воронежской области участвуют в конкурсе художественного слова онлайн
В марте три жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом
Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна
В Воронежской области на 15% выросла инфекционная заболеваемость
Воронежцам показали, как медики надевают защитные костюмы для работы с больными коронавирусом
В Воронежской области рецидивист ограбил пенсионера-собутыльника
Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»
Библиотеки приглашают воронежцев на "Библионочь" онлайн
Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса
Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами
Житель Воронежской области более 20 раз переводил деньги мошенникам, прежде чем догадался, что его обманывают
Воронежский музей имени Крамского запустил 90 видеогидов