Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна
Суд обязал торговый дом выплатить 50 тысяч уволенной за прогул сотруднице, потому что она оказалась беременной. Несмотря на то, что в момент расторжения трудового договора работодателю не было известно об интересном положении женщины.
- По трудовому кодексу Российской Федерации запрещается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации. Ссылку работодателя на то, что женщина не представила сведения о беременности в разумный срок, суд признал необоснованными. Закон не ставит запрет на увольнение беременных женщин в зависимость от осведомленности об этом работодателя, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Женщина восстановлена на прежней работе и в ее пользу взыскано 50 тысяч рублей заработка за время вынужденного прогула.
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ИСТОЧНИК KP.RU