В Воронежской области на 15% выросла инфекционная заболеваемость

21 Апр 2020 2020-04-21T12:56:56+03:00

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В марте 2020 года в Воронежской области зарегистрировали 46090 случаев инфекционных заболеваний, что на 15,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Рост наблюдался среди острых кишечных инфекций установленной этиологии (на 6,7%), коклюша (на 45,6%), скарлатины (в 1,8 раза), ветряной оспы (на 2,2%), внебольничной пневмонией (на 18,3%). В то же время снизилась заболеваемость сальмонеллезом (на 13,2%), ОКИ неустановленной этиологии (на 28,1%), вирусным гепатитом А (в 3,8 раза), хроническими гепатитами В и С (на 46,2% и 43,9%), чесоткой (на 39,5%).

В марте 2020 года зарегистрировано 41832 случая заболевания ОРВИ и 160 гриппом, что на 16,5% выше аналогичного периода 2019 года. Чаще всего болели дети до14 лет (59,8%).

За медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 362 человека, что на 86 меньше, чем год назад. От клещей пострадали 133 человека, тогда как в марте 2019 года их было лишь пять человек.

- При проведении эпизоотологического обследования при лабораторном исследовании мелких мышевидных грызунов обнаружен антиген к возбудителю геморрагической лихорадки с почечным синдромом – у одного грызуна, отловленного в окрестностях Воронежа, в трех пробах от клещей обнаружили ДНК боррелий, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU