2020-04-21T13:17:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцам показали, как медики надевают защитные костюмы для работы с больными коронавирусом

На видео медсестра облачилась в спецэкипировку
Ярослав ИВАНОВ
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области показал на видео, как медики надевают защитные костюмы для работы в "красной зоне" - там, где лечат больных Covid-19. Медсестра инфекционного отделения воронежской больницы №2 Мария Фомина наглядно продемонстрировала процесс облачения в спецэкипировку. Он, кстати, занимает более пяти минут.

Ролик призван успокоить воронежцев, напуганных сообщением о том, что в Новоусманской больнице врачи "скорой" работают в обычных халатах - региональный оперштаб с департаментом здравоохранения Воронежской области опровергли эти "страшилки".

Напомним, по статистике на 21 апреля новым вирусом заразился еще 31 воронежец. С момента начала пандемии в регионе Covid-19 диагностирован у 211 человек. К 21 апреля 30 человек выздоровели. Семеро умерли: официально смерть от коронавируса подтвердили у 6 жителей региона, тесты седьмого скончавшегося проверяют.

Как воронежские медики надевают спецкостюмы для работы с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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