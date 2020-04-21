В Воронежской области рецидивист ограбил пенсионера-собутыльника

21 Апр 2020 2020-04-21T12:34:26+03:00

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Пьянка в компании закончилась для 65-летнего воронежца ограблением. В час ночи он выпивал в Острогожске - в гостях у 39-летнего приятеля. И повздорил там с 35-летним участником сабантуя. Молодчик несколько раз ударил пенсионера по лицу и туловищу, залез к нему в карманы и похитил мобильный телефон и банковскую карту.

На следующий день полицейские задержали обидчика и нашли у него похищенное имущество. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и отрицать свою вину не стал.

За грабеж ему грозит до семи лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU