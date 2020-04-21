Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»
На базе регионального заксобрания начала активно действовать площадка для адресной работы с предпринимателями в ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU