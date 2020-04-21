2020-04-21T12:12:41+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»

На базе регионального заксобрания начала активно действовать площадка для адресной работы с предпринимателями в ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны
В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов
В Воронеже определили, кто будет разрабатывать проект реконструкции оперного театра
В Воронеже из-за коронавируса второй раз перенесли концерт Артура Пирожкова
Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"
Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах
В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов
В Воронежской области инспектор ДПС помог отремонтировать сломавшийся на трассе большегруз
В Воронеже лишились воды жители Советского района
73 молодых исполнителя из Воронежской области участвуют в конкурсе художественного слова онлайн
В марте три жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом
Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна
В Воронежской области на 15% выросла инфекционная заболеваемость
Воронежцам показали, как медики надевают защитные костюмы для работы с больными коронавирусом
В Воронежской области рецидивист ограбил пенсионера-собутыльника
Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»
Библиотеки приглашают воронежцев на "Библионочь" онлайн
Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса
Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами
Житель Воронежской области более 20 раз переводил деньги мошенникам, прежде чем догадался, что его обманывают
Воронежский музей имени Крамского запустил 90 видеогидов