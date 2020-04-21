21 Апр 2020 2020-04-21T12:12:41+03:00

Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»

На базе регионального заксобрания начала активно действовать площадка для адресной работы с предпринимателями в ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов