2020-04-21T12:06:01+03:00
Звезды

Библиотеки приглашают воронежцев на "Библионочь" онлайн

Пройдут виртуальные выставки и викторины
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В условиях самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом все культурные учреждения общаются с поклонниками дистанционно. Вот и библиотеки приглашают воронежцев виртуально присоединиться к ежегодной акция «Библионочь», которая в этом году пройдет 25 апреля в режиме онлайн. Девизом ее станет - «Память нашей Победы».

Читателей ждёт насыщенная программа. В рамках акции библиотека имени Никитина проведет виртуальные выставки и викторины, онлайн-тест «Полководцы Победы», концерт-марафон патриотического творчества «Победа в сердце каждого живёт», аудиообзор книги «Детская книга войны. Дневники 1941-1945».

В рамках «Библионочи» дадут старт Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды, в котором также примут участие сотрудники "Никитинки". Кроме того, Никитинская библиотека предлагает присоединиться к акции «Звучащая строка Победы» – онлайн-поздравлениям ветеранов. С 25 апреля по 9 мая нужно разместить в соцсети ВКонтакте слова благодарности с хештегом #звучащаястрокаПобеды.

- В этот период также прозвучат строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг, а также фрагменты произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Пользователи смогут посетить серию видео мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений. Пройдут онлайн-трансляции «Актёры читают о войне», видеопрезентация фоторабот «Наследники Победы.1941-1945», - сообщили в библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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