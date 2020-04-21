2020-04-21T11:43:57+03:00
Общество

Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса

Организаторам нужна поддержка людей с личными автомобилями
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежцев зовут стать волонтерами или автоволонтерами и помочь с доставкой продуктовых наборов нуждающимся. Особенно нужна поддержка людей с личными автомобилями.

Масштабная акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ для людей старше 65 лет с начала апреля стартовала в Воронежской области, впрочем как и по всей стране. В нашем регионе НКО-оператором стал благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого.

Волонтеры вместе с молодежным отделом Воронежской епархии по телефону узнают о необходимой помощи для граждан старше 65 лет. Все запросы регистрируют на платформе ОНФ-помощь. Так, до мая планируют распространить 28 тысяч продуктовых наборов в Воронеже и области.

Городские штабы волонтеров находятся в Тихвино-Онуфриевском храме (Фабричный переулок д.8) и в Доме молодежи (проспект Революции д.32).

Те, кто хочет помочь и поучаствовать в проекте, могут связаться с Ириной Александровной Анцуповой, руководителем городского штаба волонтеров (8-915-540-20-98).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны
В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов
В Воронеже определили, кто будет разрабатывать проект реконструкции оперного театра
В Воронеже из-за коронавируса второй раз перенесли концерт Артура Пирожкова
Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"
Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах
В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов
В Воронежской области инспектор ДПС помог отремонтировать сломавшийся на трассе большегруз
В Воронеже лишились воды жители Советского района
73 молодых исполнителя из Воронежской области участвуют в конкурсе художественного слова онлайн
В марте три жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом
Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна
В Воронежской области на 15% выросла инфекционная заболеваемость
Воронежцам показали, как медики надевают защитные костюмы для работы с больными коронавирусом
В Воронежской области рецидивист ограбил пенсионера-собутыльника
Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»
Библиотеки приглашают воронежцев на "Библионочь" онлайн
Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса
Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами
Житель Воронежской области более 20 раз переводил деньги мошенникам, прежде чем догадался, что его обманывают
Воронежский музей имени Крамского запустил 90 видеогидов