Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T11:43:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцев зовут стать волонтерами или автоволонтерами и помочь с доставкой продуктовых наборов нуждающимся. Особенно нужна поддержка людей с личными автомобилями.

Масштабная акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ для людей старше 65 лет с начала апреля стартовала в Воронежской области, впрочем как и по всей стране. В нашем регионе НКО-оператором стал благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого.

Волонтеры вместе с молодежным отделом Воронежской епархии по телефону узнают о необходимой помощи для граждан старше 65 лет. Все запросы регистрируют на платформе ОНФ-помощь. Так, до мая планируют распространить 28 тысяч продуктовых наборов в Воронеже и области.

Городские штабы волонтеров находятся в Тихвино-Онуфриевском храме (Фабричный переулок д.8) и в Доме молодежи (проспект Революции д.32).

Те, кто хочет помочь и поучаствовать в проекте, могут связаться с Ириной Александровной Анцуповой, руководителем городского штаба волонтеров (8-915-540-20-98).

ИСТОЧНИК KP.RU