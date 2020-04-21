Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами

21 Апр 2020 2020-04-21T11:49:10+03:00

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Воронежский театр кукол "Шут" в условиях самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом начал новый проект - «Театр дома». Артисты снимают видео, где показывают сказки и читают стихи. К примеру, Владислав Ефанов и Дарья Ефанова даже в домашних условиях придумали кукол - представили поющих "лягушек" (загримировав свои подбородки) и загадывающих загадки "старушек" (их представляют пальцами). А актриса Анна Лужецкая показывает сказку "Хочу Луну".

На канале театра в Youtube уже четыре сказочных выпуска. Их можно посмотреть бесплатно. Они представлены и в аккаунтах театра в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU