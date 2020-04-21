2020-04-21T11:49:10+03:00
Звезды

Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами

Посмотреть представления можно бесплатно на канале "Театр дома"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежский театр кукол "Шут" в условиях самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом начал новый проект - «Театр дома». Артисты снимают видео, где показывают сказки и читают стихи. К примеру, Владислав Ефанов и Дарья Ефанова даже в домашних условиях придумали кукол - представили поющих "лягушек" (загримировав свои подбородки) и загадывающих загадки "старушек" (их представляют пальцами). А актриса Анна Лужецкая показывает сказку "Хочу Луну".

На канале театра в Youtube уже четыре сказочных выпуска. Их можно посмотреть бесплатно. Они представлены и в аккаунтах театра в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны
В Воронежской областной больнице № 1 приостановили госпитализацию пациентов
В Воронеже определили, кто будет разрабатывать проект реконструкции оперного театра
В Воронеже из-за коронавируса второй раз перенесли концерт Артура Пирожкова
Ансамбль "Воронежские девчата" споет онлайн "Синий платочек"
Воронежцы могут научиться народным промыслам на онлайн мастер-классах
В Воронежском заповеднике резко сократилась численность мелких грызунов
В Воронежской области инспектор ДПС помог отремонтировать сломавшийся на трассе большегруз
В Воронеже лишились воды жители Советского района
73 молодых исполнителя из Воронежской области участвуют в конкурсе художественного слова онлайн
В марте три жителя Воронежской области заболели клещевым боррелиозом
Жительница Воронежа получит 50 тыс рублей от работодателя, уволившего ее, когда она была беременна
В Воронежской области на 15% выросла инфекционная заболеваемость
Воронежцам показали, как медики надевают защитные костюмы для работы с больными коронавирусом
В Воронежской области рецидивист ограбил пенсионера-собутыльника
Владимир Нетёсов: «Мы введем жесткий парламентский контроль за реализацией мероприятий по сохранению социально-экономической стабильности в условиях пандемии»
Библиотеки приглашают воронежцев на "Библионочь" онлайн
Воронежцев зовут стать автоволонтерами для помощи нуждающимся в период коронавируса
Артисты воронежского театра "Шут" в домашних условиях изображают кукол подбородками и пальцами
Житель Воронежской области более 20 раз переводил деньги мошенникам, прежде чем догадался, что его обманывают
Воронежский музей имени Крамского запустил 90 видеогидов