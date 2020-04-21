Житель Воронежской области более 20 раз переводил деньги мошенникам, прежде чем догадался, что его обманывают

21 Апр 2020 2020-04-21T11:16:42+03:00

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За 20 апреля жертвами мошенников стали четверо жителей Воронежской области. Их обманули дистанционно - в общей сложности на 350 000 рублей.

Оборонялся от хакеров, а попал в лапы виртуальных аферистов. 66-летний житель Борисоглебска с 27 марта по 14 апреля перевел мошенникам 330 000 рублей, прежде чем понял, что его обманывают. Оказалось потерпевшему за это время более 20 раз позвонил "сотрудник безопасности банка". Лже-банкир просил совершить несколько операций через мобильное приложение, чтобы защитить счет от незаконного списания денег.

Будьте бдительны при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами, не сообщайте никому персональных данные, в том числе людям, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU