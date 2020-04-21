Под Воронежем ВАЗ перевернулся в кювет: двое раненых

21 Апр 2020 2020-04-21T10:11:15+03:00

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За 20 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 88 ДТП, большая часть которых произошла в областном центре - 68. В авариях пострадали шесть человек.

Около девяти вечера на 12-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-Новый Курлак» в Аннинском районе ВАЗ-210540 перевернулся в кювете.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 62-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии он и его 57-летняя пассажирка получили травмы, их отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU