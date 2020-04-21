В Воронеже 21 апреля коронавирусом заболел еще 31 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T09:54:42+03:00

Почти третья часть из них приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области опубликовал текущую статистику по заболеванию.

21 апреля тесты на Covid-19 подтвердились еще у 31 человека в регионе. 12 из них прибыли из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Липецка - их выявили оперативно благодаря новому порядку мониторинга за приезжими из других регионов. Пациенты находятся под наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг их контактов установили, их проверят на заражение Covid-19.

С начала момента пандемии коронавирусом в Воронежской области заразились 211 человек. К 21 апреля 30 человек выздоровели. Семеро умерли, официально смерть от коронавируса подтвердили у 6 жителей региона, тесты седьмого скончавшегося проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU