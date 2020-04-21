2020-04-21T09:48:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Причина смерти пока не установлена
Юрий КОЗЛОВ
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Глубокой ночью 21 апреля в Эртиле на улице Розы Люксембург загорелся жилой дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 3.13. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Пожар ликвидировали в 3.47. Огонь успел сильно повредить в жилом доме 5х10 м. кухню 5х5 м. и деревянную веранду 3х3 м. Пламя уничтожило крышу на площади 25 квадратных метров. Внутри дома обнаружили тело 59-летнего мужчины. Причину его смерти, а также, почему начался пожар, выясняют специалисты, работающие на месте ЧП, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

К сожалению, пожары в Эртиле – не редкость. Самый страшный за последние годы случился 8 ноября 2017 года. Тогда погибла целая семья: 29-летний мужчина, его 37-летняя жена и три их маленькие дочки – близняшки (им было всего по два годика) и их грудная сестренка. Младшей девочке 9 ноября должно было исполниться четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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