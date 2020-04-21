2020-04-21T09:23:12+03:00
Звезды

В Воронеже стартовал онлайн марафон, посвящённый героям войны

Земляки могут разместить видео о своих фронтовиках
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Парк семейного отдыха Нелжа.ру 20 апреля запустил онлайн марафон памяти «Он был герой...», посвящённый 75-летию Великой Победы.

- В каждой семье есть свой герой, память о котором передается из поколения в поколение. Мы приглашаем ребят, записать небольшое видеообращение (не больше минуты) с рассказом о своих прадедушках и прабабушках, прошедших Великую Отечественную войну, которое начнется с фразы «Он был герой…», - сообщили организаторы. - Акция стартовала с видео записи стихотворения Игоря Растеряева «Дед Агван. Давайте вместе вспомним наших героев, их подвиги и боевые заслуги! Пока помним, они живы!

Видео нужно разместить на своих страницах или страницах своих родителей в Инстаграме с хэштегами #ОнБылГерой и #nelzharu. Ролики участников опубликуют в сториз Инстаграма-аккаунта парка @nelzharu.

Марафон «Он был герой...»продлится до 10 мая.

В юбилейный год Великой Победы в парке для ребят создали новую тематическую программу «Особо важное задание: Дети-герои». Из-за пандемии коронавируса и объявленной самоизоляции старт ее отложили до снятия ограничения на массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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