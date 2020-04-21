Артисты воронежского драмтеатра репетировали премьеру по удаленке

21 Апр 2020 2020-04-21T10:12:30+03:00

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В условиях самоизоляции из-за коронавируса артисты Воронежского театра драмы осуществили смелый эксперимент - впервые в истории Кольцовского спектакль полностью поставили и записали в удаленном режиме, через онлайн-платформу.

Пьесу российского драматурга Алексея Житковского «Посадить дерево» поставил режиссёр Никита Рак. Она раскрывает вечную тему конфликта отцов и детей через один-единственный эпизод из нашей современной жизни. Это забавная, но в то же время глубокая и важная история с хэппи-эндом.

Посадить дерево, построить дом, вырастить сына – три главных дела в жизни мужчины, по мнению героя пьесы «Посадить дерево». Только вот его собственный сын не видит никакого смысла ехать в чистое поле и сажать там странного вида яблоню. Да и понятия не имеет, как это делается.

- Мы соскучились по зрителям! Хотим познакомить вас с новыми произведениями и авторами. Мы волнуемся, потому что впервые репетировали и играли на онлайн платформе. Это будет такая zoom-читка, - сообщил режиссёр.

Посмотреть эскиз спектакля можно 21 апреля в рубрике «видео» на сайте театра.

ИСТОЧНИК KP.RU