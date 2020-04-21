Воронежская филармония устроит концерт по видео-мосту

21 Апр 2020 2020-04-21T10:13:33+03:00

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Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции воронежская филармония запустила дистанционный проект взаимосвязи со зрителями. Но это ещё не все! Благодаря рубрике «Домашние концерты» в рамках проекта «Филармония дома» 21 апреля пройдёт онлайн-мост между двумя городами. Зрители услышат, как звучит самый фантастический инструмент в мире, который изобрел в 1919 году ученый, музыкант-авангардист и пионер электроники Лев Термен.

Главная особенность терменвокса – отсутствие границ между нотами, что позволяет сыграть на нем хоть замысловатую трель, хоть индийскую гамму, в которой двадцать две ноты вместо привычных двенадцати.

На терменвоксе сыграет потомок изобретателя инструмента, музыкант из Санкт-Петербурга Петр Термен. Он исполнит «Лебедя» Сен-Санса вместе с артисткой Воронежского академического симфонического оркестра Евгенией Уваровой - она сыграет на фортепиано.

Посмотреть концерт можно бесплатно 21 апреля в 11.00 в аккаунте Воронежской филармонии ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU