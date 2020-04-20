В Воронеже закрыли магазин женской одежды, работавший во время пандемии коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T22:38:55+03:00

Ближайшие две недели торговать там точно не будут

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Мимо магазина женской одежды «Шпилька», что расположен в Левобережном районе Воронежа, не прошел даже местный участковый. Впрочем, полицейского заинтересовал вовсе не ассортимент, а почему магазин работает, когда все вокруг на самоизоляции? Участковый составил протокол об административном правонарушении и направил его в суд.

- По мнению суда, данные нарушения могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан, в связи с чем индивидуальный предприниматель признан судом виновным (ч. 2 ст. 6.3 КоАП), - объясняют в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

В итоге магазин закрыли на 14 суток.

Также в Воронеже на 23 дня закрыли закусочную с зажигательным названием «Огонек», расположенную на улице Маршака - там в период ограничительных мероприятий продавали на розлив водку.

До этого из-за угрозы коронавируса закрыли еще одну парикмахерскую и текстильный магазин. Ранее по тем же причинам закрыли кафе, специализирующееся на суши, еще одну парикмахерскую, по крайней мере два цветочных павильона, ломбард, закусочную, киоск, где торговали лотерейными билетами, и магазин тканей.

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ИСТОЧНИК KP.RU