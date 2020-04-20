2020-04-20T20:45:54+03:00
Происшествия

Нищета заставила жителя Воронежской области залезть в чужое окно

Теперь он может угодить надолго за решетку
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До шести лет тюрьмы грозит 28-летнему жителю Лискинского района. Его и раньше судили за воровство. Теперь же он отжал пластиковые окна и залез в дом на улице Мичурина села Средний Икорец.

Мужчина знал, что 59-летний хозяин уехал в Воронеж, поэтому забрал все ценное, что нашел - 3 тысячи рублей и ювелирные изделия. Вернувшись и обнаружив следы взлома, хозяин обратился в полицию. Ущерб он оценил примерно в 15 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли вора - тот списал все на тяжелое материальное положение. Однако все равно было возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже закрыли магазин женской одежды, работавший во время пандемии коронавируса
Нищета заставила жителя Воронежской области залезть в чужое окно
В Воронеже беременная женщина победила новый коронавирус
В Воронежской области с подозрением на коронавирус 20 апреля изолировали 17 человек
Доцента воронежского вуза поймали на взятке за защиту магистерской диссертации
Воронежец на пять лет может угодить за решетку из-за найденной на улице банковской карты
В Воронежской области будут судить мужчину, забившего своего гостя до смерти
В бюджет Воронежской области заложены дополнительные средства на выполнение социальных обязательств
В Воронежской области вдвое вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка
В Воронеже закрыли закусочную, где в период эпидемии коронавируса продавали на розлив водку
С начала марта в Воронеже зафиксировано 69 пожаров сухой растительности.
В Воронежской области сгорел гараж: двое пострадавших
В Воронежской области сгорела свиноферма