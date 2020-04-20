Нищета заставила жителя Воронежской области залезть в чужое окно

20 Апр 2020 2020-04-20T20:45:54+03:00

Теперь он может угодить надолго за решетку

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До шести лет тюрьмы грозит 28-летнему жителю Лискинского района. Его и раньше судили за воровство. Теперь же он отжал пластиковые окна и залез в дом на улице Мичурина села Средний Икорец.

Мужчина знал, что 59-летний хозяин уехал в Воронеж, поэтому забрал все ценное, что нашел - 3 тысячи рублей и ювелирные изделия. Вернувшись и обнаружив следы взлома, хозяин обратился в полицию. Ущерб он оценил примерно в 15 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли вора - тот списал все на тяжелое материальное положение. Однако все равно было возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU