Нищета заставила жителя Воронежской области залезть в чужое окно
До шести лет тюрьмы грозит 28-летнему жителю Лискинского района. Его и раньше судили за воровство. Теперь же он отжал пластиковые окна и залез в дом на улице Мичурина села Средний Икорец.
Мужчина знал, что 59-летний хозяин уехал в Воронеж, поэтому забрал все ценное, что нашел - 3 тысячи рублей и ювелирные изделия. Вернувшись и обнаружив следы взлома, хозяин обратился в полицию. Ущерб он оценил примерно в 15 тысяч рублей.
Оперативники быстро нашли вора - тот списал все на тяжелое материальное положение. Однако все равно было возбуждено уголовное дело. Сейчас преступник находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU