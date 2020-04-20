Воронежец на пять лет может угодить за решетку из-за найденной на улице банковской карты

20 Апр 2020 2020-04-20T17:47:22+03:00

Мужчина зачем-то решил расплатиться ей в магазине - а это уже мошенничество

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21-летняя девушка из Воронежа потеряла банковскую карту. Казалось бы, с кем не бывает? Но почему-то она ее не заблокировала, хотя деньги на «пластике» оставались. Опомнилась хозяйка карты, когда недосчиталась 7 тысяч рублей.

Банковскую карту на улице нашел 30-летний горожанин и сразу отметил находку - купил алкоголь и продукты. Пин-код он не знал, поэтому покупал понемногу в разных магазинах города. С банковской карты не раз проходили списания, а девушка этого почему-то долгое время не замечала.

По записям с камер в магазинах оперативники задержали воронежца с картой девушки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». А это до 5 лет тюрьмы. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU