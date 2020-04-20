2020-04-20T17:40:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить мужчину, забившего своего гостя до смерти

Так закончился день перед Рождеством в одном из сел Аннинского района
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 30-летнего жителя Аннинского района. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, 6 января к мужчине зашел в гости 41-летний знакомый, они стали выпивать и поссорились. Хозяин дома стал жестоко бить собутыльника и кулаками, и по крайней мере один раз еще и ногой по голове. Мужчина получил жуткие травмы, его отвезли в больницу, где он умер на следующий день, 7 января.

- 30-летний житель села признал свою вину в смерти гостя. Есть и другие доказательства: показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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