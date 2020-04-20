2020-04-20T17:25:09+03:00
Общество

В бюджет Воронежской области заложены дополнительные средства на выполнение социальных обязательств

Финансирование направили на приобретение жилья для детей-сирот, новые меры соцподдержки для медиков первичного звена, выплаты педагогам за классное руководство и иные мероприятия, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Региональное законодательное собрание утвердило первую в этом году корректировку главного финансового документа области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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