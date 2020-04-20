В Воронежской области вдвое вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка

20 Апр 2020 2020-04-20T16:52:04+03:00

Как правило, нужны менеджеры по продажам или переводчики

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За последние три года количество вакансий в Воронежской области с обязательным знанием китайского выросло на 63%. Ищут, как правило, менеджеров по продажам, менеджеров по логистике и ВЭД, маркетологов, юристов по китайскому праву, преподавателей, переводчиков. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

- С каждым годом интерес работодателей к специалистам, владеющим китайским языком, увеличивается. Причем наряду с традиционными, «языковыми» профессиями - переводчик, преподаватель - возникает потребность в знатоках китайского и для других сфер, - комментирует руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Алена Манохина.

Специалист, владеющий китайским, может реализовать себя в таких сферах, как «Продажи» (35% от общего числа вакансий для соискателей со знанием китайского языка в регионе), «Наука/Образование» (23%), «Административный персонал» (16%), «Информационные технологии» (14%), «Транспорт/Логистика» (14%).

Что касается соискателей, то кандидаты претендуют на позиции переводчиков, преподавателей, помощников руководителей, специалистов по логистике, менеджеров по работе с клиентами.

Почти 38% соискателей Воронежской области, если указывают уровень владения китайским языком, то как элементарный. 22% - средний, 15% - средний продвинутый, 10% - продвинутый, а 4% утверждают, что владеют языком в совершенстве.

ИСТОЧНИК KP.RU