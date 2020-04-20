2020-04-20T16:43:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже закрыли закусочную, где в период эпидемии коронавируса продавали на розлив водку

Общепит «Огонек» вопреки запрету губернатора работал на улице Маршака
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже по суду на 23 дня закрыли закусочную с зажигательным названием «Огонек», расположенную на улице Маршака, где в период ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса, продавали на розлив водку с посещением помещения клиентами.

Нарушение санитарные врачи обнаружили еще 7 апреля при проведении надзорных мероприятий управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Материалы проверки направили в Советский райсуд, который 13 апреля принял решение приостановить работу общепита. Постановление подлежит немедленному исполнению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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