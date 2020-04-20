С начала марта в Воронеже зафиксировано 69 пожаров сухой растительности.

20 Апр 2020 2020-04-20T16:18:55+03:00

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В Воронеже с начала марта и по сегодняшний день зарегистрировано 69 пожаров сухой растительности. Об этом сообщили в службе спасения в понедельник, 20 апреля.

Напомним. с 1 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Нарушителей ловят с помощью беспилотной авиации. Кроме того, в области действует режим самоизоляции.

- Убедительно просим Вас оставаться дома, беречь себя, своих родных и близких, соблюдать правила пожарной безопасности и меры предосторожности, - написали в ведомсте.

ИСТОЧНИК KP.RU