В Воронежской области сгорел гараж: двое пострадавших
20 апреля около часа дня в селе Покровка Павловского района загорелся гараж.
- О пожаре в дежурную часть сообщили в 13.20. На место ЧП выехали семь наших сотрудников на двух машинах. Пожар ликвидировали в 14.00. Огонь уничтожил крышу гаража 6х4 метра по всей площади, а также находившийся внутри мотоблок. На пожаре получили серьезные травмы два человека. Так как случилось все это совсем недавно, пока о них больше ничего не известно, - рассказали в региональном ГУ МЧС.
Напомним, 20 апреля с часу до двух ночи сгорела свиноферма с селе Митрофановка Кантемировского района. Огонь полностью уничтожил главное ее помещение, пристройку и находящихся внутри 80 животных.
ИСТОЧНИК KP.RU