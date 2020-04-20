2020-04-20T15:47:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорел гараж: двое пострадавших

ЧП произошло в Павловском районе
Юрий КОЗЛОВ
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20 апреля около часа дня в селе Покровка Павловского района загорелся гараж.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 13.20. На место ЧП выехали семь наших сотрудников на двух машинах. Пожар ликвидировали в 14.00. Огонь уничтожил крышу гаража 6х4 метра по всей площади, а также находившийся внутри мотоблок. На пожаре получили серьезные травмы два человека. Так как случилось все это совсем недавно, пока о них больше ничего не известно, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 20 апреля с часу до двух ночи сгорела свиноферма с селе Митрофановка Кантемировского района. Огонь полностью уничтожил главное ее помещение, пристройку и находящихся внутри 80 животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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