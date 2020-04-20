2020-04-20T15:34:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорела свиноферма

В огне погибли 80 животных
Юрий КОЗЛОВ
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20 апреля около часа ночи в селе Митрофановка Кантемировского района загорелась свиноферма.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 1.29, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пламя удалось потушить в 1.58. Сгорела свиноферма 40x9 метров и пристройка к ней 5x9 м. В огне погибли 80 животных. Также сгорели инструмент и оборудование фермы. Причину пожара выясняют специалисты, работающие на месте ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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