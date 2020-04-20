Воронежцы перестали соблюдать самоизоляцию

20 Апр 2020 2020-04-20T15:34:29+03:00

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В Воронеже зафиксировали минимальный уровень соблюдения самоизоляции. По данным сервиса «Яндекс», на улицах очень много людей. Об этом говорит показатель в 2,4 балла из 5.

Напомним, в начале апреля столица Черноземья находилась в лидерах рейтинга уровня самоизоляции граждан в городах-миллионниках. Но с конца прошлой недели индекс начал падать, и город обосновался в аутсайдерах.

Самым дисциплинированным городом в стране на данный момент является Москва — 3,1 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU