Воронежцы перестали соблюдать самоизоляцию
На улицах зафиксировано большое количество людей
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В Воронеже зафиксировали минимальный уровень соблюдения самоизоляции. По данным сервиса «Яндекс», на улицах очень много людей. Об этом говорит показатель в 2,4 балла из 5.
Напомним, в начале апреля столица Черноземья находилась в лидерах рейтинга уровня самоизоляции граждан в городах-миллионниках. Но с конца прошлой недели индекс начал падать, и город обосновался в аутсайдерах.
Самым дисциплинированным городом в стране на данный момент является Москва — 3,1 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU