На проекте нового терминала воронежского аэропорта сэкономят 20 млн рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T14:58:50+03:00

В будущем этот фасад может поменяться

Компания, которая занималась предпроектной проработкой, в итоге заняла только второе место

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Проектированием нового комплекса международного аэропорта Воронеж займется компания «АССМАНН Бератен + Планен». Учитывая, что начальная, она же максимальная, цена договора равнялась 80 млн рублей, заказчику в итоге удалось сэкономить 20 миллионов.

Всего на рассмотрение поступило четыре заявки. Правда, две их них - от «Группа Пятый Сезон» и «ДИ БИ СИ КОНСУЛЬТАНТС» - не были допущены до переговоров. Поданные документы, как говорится на сайте госзакупок, не соответствовали по составу, содержанию и оформлению.

Так что соперничали между собой «Спектрум-Холдинг» , продолжившая выполнить работы за 75,9 млн рублей, и соответственно «АССМАНН Бератен + Планен», сбившая цену до 60 млн рублей.

Что интересно, еще в начале марта воронежцы могли оценить новую концепцию аэровокзального комплекса - разработчиком выступил как раз «Спектрум-холдинг». Правда, важно понимать, что это была только предпроектная проработка. Предложенную архитектурную концепцию теперь предстоит проанализировать: от поэтажного плана с зонированием по группам до организации транспорта.

Отметим, что на днях стал известен победитель торгов на проектирование подготовки места под новый терминал воронежского аэропорта. В аукционе лучшей признали заявку московского ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Монолит».

ИСТОЧНИК KP.RU