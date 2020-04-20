В Советском районе Воронежа отключили электричество

20 Апр 2020 2020-04-20T14:29:22+03:00

В мэрии сообщили, что света может не быть до 16.00

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В микрорайоне Первое мая Советского района отключили свет. Оказалось, что причина – не в какой-то мелкой поломке, а в достаточно серьезной аварии.

- Специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» устраняют дефект на энергооборудовании подстанции мощностью 110 кВ. Она обеспечивает электроснабжение ряда потребителей в микрорайоне Первое Мая. Все работы планируется завершить до 16.00 20 апреля, - сообщили в управления информации мэрии Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU