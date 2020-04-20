В Воронеже из-за видео в соцсети оштрафовали водителя иномарки

20 Апр 2020 2020-04-20T14:28:22+03:00

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В Воронеже видео в соцсети помогло поймать и оштрафовать нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 20 апреля.

Выяснилось, что 17 апреля в 12.30 часов водитель автомобиля «Фольксваген Поло» возле дома №175 по улице 9-е Января нарушил сплошную разделительную разметку и повернул налево в направлении улицы Краснодонской.

Заметивший это другой автомобилист опубликовал видео в интернете. Госавтоинспекторам запись помогла установить нарушителя. Им оказался 31-летний житель Новоусманского района.

На него завели административное производство по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Ему назначили штраф полторы тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU