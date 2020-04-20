В Воронеже не смогли продать старейший бизнес-центр за 170,9 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T14:09:25+03:00

На следующем аукционе он будет стоить уже на 10 процентов дешевле

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На электронной площадке Ru-Trade24 состоялся аукцион, на котором пытались продать старейший воронежский бизнес-центр «Апекс», расположенный по адресу: улица Платонова. 8. Напомним, его построили в 1992 году, и одно время он был еще и заметным культурным центром города, где проводили концерты, шоу, игры КВН. Однако в последние годы никаких заметных событий, связанных с ним, не было. Сейчас «Апекс» принадлежит столичной компании «Оргтех», которая на данный момент обанкротилась.

Четырехэтажное здание с подвалом общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров намеревались продать за 170 миллионов 955 тысяч рублей. В эту сумму входят не только стены и пространство бизнес-центра, но и земля под ним площадью 5,8 тысяч «квадратов».

По условиям аукциона, если победителя определить не удастся, на втором этапе торгов цена снизится еще на 10 процентов. А если и по ней никто не захочет приобрести бизнес-центр, то он отойдет ООО «РТ-Капитал» - «дочке» госкорпорации Ростех в счет долга «Оргтеха» в 522 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU