2020-04-20T14:09:25+03:00
Общество

В Воронеже не смогли продать старейший бизнес-центр за 170,9 миллионов рублей

На следующем аукционе он будет стоить уже на 10 процентов дешевле
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На электронной площадке Ru-Trade24 состоялся аукцион, на котором пытались продать старейший воронежский бизнес-центр «Апекс», расположенный по адресу: улица Платонова. 8. Напомним, его построили в 1992 году, и одно время он был еще и заметным культурным центром города, где проводили концерты, шоу, игры КВН. Однако в последние годы никаких заметных событий, связанных с ним, не было. Сейчас «Апекс» принадлежит столичной компании «Оргтех», которая на данный момент обанкротилась.

Четырехэтажное здание с подвалом общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров намеревались продать за 170 миллионов 955 тысяч рублей. В эту сумму входят не только стены и пространство бизнес-центра, но и земля под ним площадью 5,8 тысяч «квадратов».

По условиям аукциона, если победителя определить не удастся, на втором этапе торгов цена снизится еще на 10 процентов. А если и по ней никто не захочет приобрести бизнес-центр, то он отойдет ООО «РТ-Капитал» - «дочке» госкорпорации Ростех в счет долга «Оргтеха» в 522 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В бюджет Воронежской области заложены дополнительные средства на выполнение социальных обязательств
В Воронежской области вдвое вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка
В Воронеже закрыли закусочную, где в период эпидемии коронавируса продавали на розлив водку
С начала марта в Воронеже зафиксировано 69 пожаров сухой растительности.
В Воронежской области сгорел гараж: двое пострадавших
В Воронежской области сгорела свиноферма
Воронежцы перестали соблюдать самоизоляцию
В Воронежской области ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет получат около 20 тысяч семей
На проекте нового терминала воронежского аэропорта сэкономят 20 млн рублей
В Советском районе Воронежа отключили электричество
В Воронеже из-за видео в соцсети оштрафовали водителя иномарки
В Воронеже не смогли продать старейший бизнес-центр за 170,9 миллионов рублей
В Воронеже мужчина ограбил табачный павильон
У состоящих на учете у врача-нарколога жителей Воронежской области нашли водительские права
В Воронежской области умер седьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом
В Воронеже коллеги заразившегося коронавирусом водителя автобуса получили отрицательные анализы на Covid-19
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
В Воронежской области в ДТП пострадали четыре человека
В Воронеже перекроют часть проспекта Революции на два дня
В Воронеже дошло до суда дело подпольной нарколаборатории
В Воронежской области уже провели больше двадцати тысяч исследований на коронавирус
Под Воронежем задержали мужчину за выращивание конопли во дворе
В Воронеже скончался шестой пациент с коронавирусом
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
В Воронежской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом на 20 апреля
Управляющие компании большинства домов Воронежа продлили срок оплаты за «коммуналку» до 30 апреля