У состоящих на учете у врача-нарколога жителей Воронежской области нашли водительские права

20 Апр 2020 2020-04-20T13:34:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бобровском районе 15 человек оставили без водительских прав. Это люди, страдающие алкоголизмом либо наркоманией. И такой «диагноз» им вынесли не соседи, эти местные жители реально состояли на учете у врача-нарколога.

Как они в итоге смогли получить водительские удостоверения? В этот, видимо, будет разбираться районная прокуратура. В суд уже направили 15 исков с требованием прекратить действие права на управление транспортными средствами.

- Такая работа проводится на постоянной основе. В 2019 году только в Бобровском районе в судебном порядке лишены водительских удостоверений 19 человек, состоящих на учете у врача-нарколога, в 2018 году – 10, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU